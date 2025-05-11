Necip Uysal, 274 Gün Sonra Dönebildi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor’u sahasında 4-1 gibi belirgin bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

NECİP’İN DÖNÜŞÜ

Adana Demirspor karşılaşmasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil olan Necip, 274 gün aradan sonra formasına kavuştu. Bu süre zarfında yoğun bir rehabilitasyon süreci geçirmişti.

Uysal, bu sezonki ilk maçını açılış haftasında Samsunspor’a karşı 2-0 kazandıkları karşılaşmada oynamıştı. Bu aynı zamanda onun uzun süreden sonra yeniden sahalara dönüş yaptığı an oldu.

DÜŞÜNCELERİ

Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza da bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Uzun bir zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Uzun bir süre geçti ama iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.