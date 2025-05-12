Necip Uysal, 274 Gün Sonra Dönüş Yaptı

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’u 4-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, sezon başındaki sakatlığı sonrası uzun bir süre takımdan uzak kalmıştı.

274 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş’ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, tam 274 gün sonra sahaya geri döndü ve siyah-beyazlı formayı tekrar giydi.

SEZONA SAMSUNSPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Necip Uysal, bu sezon yalnızca ilk haftada, deplasmandaki Samsunspor karşılaşmasında forma giydi ve takımının 2-0’lık galibiyetinde rol aldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç sonrasında yaptığı açıklamada, Necip, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel bir gündü. Hocama teşekkür ediyorum, az da olsa süre verdi. Taraftarımıza gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim. Uzun zamandır bekliyordum. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Uzun bir süre oldu ancak iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular. Şu an henüz yüzde yüz hazır değilim ama her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” şeklinde duygularını ifade etti.