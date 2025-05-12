Spor

Necip Uysal, 274 Gün Sonra Dönüş Yaptı

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SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile sahasında karşı karşıya geldi ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, bu maçta uzun bir aradan sonra forma giyme fırsatı buldu.

274 GÜNLÜK HASRETİN BİTİŞİ

Necip Uysal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil oldu ve tam olarak 274 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Uysal, bu sezonun ilk haftasında oynadığı Samsunspor karşılaşmasında forma giymişti.

DUYGUSAL ANLAR VE TEŞEKKÜRLER

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Necip, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım” dedi. Uysal, hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, sağlık ekibine de teşekkür etti ve kampa en hazır şekilde gelmeyi umduğunu ifade etti.

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