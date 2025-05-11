Necip Uysal, 274 Gün Sonra Geri Döndü

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

NECİP UYSAL 274 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Adana Demirspor karşılaşmasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil olan Necip, 274 gün aradan sonra sahaya çıkmış oldu. Kaptan, bu sezon ilk kez deplasmanda Samsunspor ile oynanan mücadelede forma giymişti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç sonrası yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” dedi.