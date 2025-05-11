Necip Uysal, 274 Gün Sonra Geri Döndü

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

274 GÜN ARADAN SONRA KADRODA

Necip Uysal, Adana Demirspor maçı sırasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna alındı ve 274 günlük bir aranın ardından siyah-beyazlı formayı tekrar giydi.

İLK MAÇINI SAMSUNSPOR’A KARŞI OYNAMIŞTI

Necip Uysal, bu sezonki ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıp, 2-0’lık galibiyetle sahada yer almıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maçın ardından tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamalarda “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” şeklinde duygularını ifade etti.