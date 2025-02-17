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Negredo Beşiktaş’a Dönüş Yollarında mı?

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SÜRPRİZ ZİYARET

Beşiktaş’ın eski forveti Alvaro Negredo, siyah beyazlıların Trabzonspor’u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldığı maçı tribünden izledi. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bu mücadelede, Tüpraş Stadı’nda görülen Negredo, Beşiktaş’a geri döneceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Eski futbolcu, Instagram hesabından stadyumda maçı izlediği bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımında beyaz kalp ve kartal emojilerini kullandı.

NEGREDO’NUN YENİ GÖREVİ

Alvaro Negredo’nun 39 yaşında kulüpte yeni bir görev alması planlanıyor. Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Negredo, Beşiktaş’ın başkanı Serdal Adalı’nın izleme komitesinde görev alacak. Bu durum, Beşiktaş’ın transfer politikasında genç İspanyol futbolculara yönelmesini sağlayabilir.

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