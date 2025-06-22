Nehir Zeyrek’e Destek, Özgür Özel

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yunusemre ilçesinde, 6 Haziran akşamında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunun ardından bugün gerçekleşen Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katıldı. Zeyrek’in sınav sürecine destek olmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’ya giderek ona destek verdi.

CHP GENEL BAŞKANI DESTEĞE GELDİ

Özel, Nehir Zeyrek’in ilk sınav oturumunda yanına geldiği gibi bugün AYT sınavı için de onu yalnız bırakmadı. Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan sınav için Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti. Okul girişine kadar Nehir Zeyrek ile yürüyen Özel, ona moral verdi. Sınav öncesinde, çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelen Özel, onlara da başarılar diledi.