Gündem

Nehir Zeyrek, Mimar Olacak

nehir-zeyrek-mimar-olacak

Nehir Zeyrek’in Başarısı

Geçtiğimiz aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS sonuçları ile dikkat çekti. Nehir, bugün açıklanan sonuçlar ışığında babası gibi mimarlığı tercih etti ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne kabul edildi. Sınav döneminde Zeyrek’e destek olan isim ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Babasına Duyduğu Özlem

Zeyrek, babasının vefatından sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerine yer vermişti. Bu sözler, Nehir Zeyrek’in babasına duyduğu derin özlemi ve ona olan bağlılığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Konya’da Baba-Oğul Silahlı Saldırı!

Konya'da otomobiline binerken düzenlenen silahlı saldırıda 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit hayatını kaybetti.
Dünya

Mark Ruffalo, Gazze’ye Destek Verdi

Mark Ruffalo, Gazze'ye destek vermek için ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulunduğu bir video ile dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.