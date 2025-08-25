Nehir Zeyrek YKS’de Başarılı Oldu

Geçen aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS sınavında önemli bir başarı gösterdi. Bugün açıklanan sonuçlara göre mimarlık alanını seçen Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti. Nehir Zeyrek’i sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in götürdüğü öğrenildi.

Babası İçin Çabalayacak

Zeyrek, babasının vefatının ardından bir paylaşım yaparak, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” sözleriyle duygularını ifade etti.