Nelsson İtalya’da Roma Transferi Görüşmesinde

NELSSON İTALYA’YA GİTTİ

Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmanda yer almayan ve transfer olma ihtimali nedeniyle bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmeyen Nelsson, İtalya’ya seyahat etti. 26 yaşındaki stoper, İtalya’da basın mensuplarının dikkatini çekti. Nelsson, “Forza Roma (Hadi Roma)” diyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA YOK

Transfer süreciyle ilgili Galatasaray tarafından henüz bir bilgi verilmedi. Ancak, deneyimli savunma oyuncusunun sağlık kontrollerinin ve diğer işlemlerinin ardından Roma’yla sözleşme imzalaması bekleniyor.