Nelsson Roma Yolcusu, Transfer Kesinleşti

GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, transfer süreçlerinde aktif bir dönem geçirirken, takımda ayrılacak oyuncular da netlik kazanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un planları arasında yer almayan ve takımdan gitmesi istenen oyunculardan biri olan Victor Nelsson’un transferi kesinleşti.

VICTOR NELSSON’UN YENİ TAKIMI

Victor Nelsson’un İtalya Serie A ekipleri arasında yaşanan transfer çekişmesindeki galibi AS Roma oldu. Fotomaç’ta yer alan bilgilere göre, Danimarkalı stoperin Roma’ya transferi artık tamamlanmış durumda. Corriere Dello Sport’tan edinilen bilgiler doğrultusunda, 26 yaşındaki futbolcunun yakında İtalya’ya ulaşması bekleniyor. Nelsson’un Roma ile gerçekleştireceği kiralık transferde, satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olacağı ifade ediliyor.

ZİYECH’İN AYRILIĞI

Ayrıca Galatasaray, Hakim Ziyech’in ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Ziyech, Katar temsilcisi El Duhail ile anlaşma sağladı. Bu gelişme ile sarı kırmızılı takımda yer alan yabancı futbolcu sayısı 13’e düşmüş oluyor.