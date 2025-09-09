Nepal Başbakanı Oli İstifa Etti

NEPAL’DE PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Nepal’de geçtiğimiz hafta alınan 26 sosyal medya platformunun engellenmesi yönündeki karar sonrası başlayan protestolar, şiddet olayları ile alevlendi. Hükümete karşı ciddi bir tepkinin dile getirildiği gösteriler sürerken, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti.

ISTİFA AÇIKLAMASI

Başbakan Oli, yaptığı açıklamada mevcut krize anayasal bir çözüm bulmak amacıyla istifa ettiğini belirtti.

ŞİDDET OLAYLARI VE HEDEF ALIMLARI

Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen öfkeli kalabalık, Başbakan Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarını ateşe verirken, çok sayıda üst düzey siyasetçinin konutuna da zarar verdi. Göstericiler, çeşitli siyasi parti merkezlerini hedef alarak şiddet içeren eylemler gerçekleştiriyor.

İÇİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETTİ

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, önceki gün yaptığı açıklamada, “Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim.” ifadesini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE SON GELİŞMELER

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X ve WhatsApp gibi 26 sosyal medya platformunu geçen hafta erişime kapatmıştı. Başkent Katmandu ve diğer şehirlerde yasak haberinin yayılmasıyla birlikte “Gen Z Protestoları” şiddet olaylarına dönüştü. Gösterilerde 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Gelişmelerin ardından Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve sosyal medya platformlarının erişime açıldığını duyurdu.