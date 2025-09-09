Nepal Başbakanı Oli, Protestolar Nedeniyle İstifa Etti

Nepal’de Protestolar Şiddete Dönüşüyor

Nepal’de geçtiğimiz hafta yaşanan 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararı sonrasında başlayan protestolar, giderek daha fazla şiddet olaylarına dönüşüyor. Hükümete karşı büyük tepki gösterilen bu protestolar sürerken, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti.

Khadga Prasad Sharma Oli İstifa Ediyor

Khadga Prasad Sharma Oli, mevcut krizin anayasal bir çözüm bulması amacıyla istifa ettiğini ifade etti. Protestoların başladığı günlerde, öfkeli kalabalık, erken saatlerde toplanarak Oli’nin ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarına saldırdı ve ateşe verdi. Aynı zamanda birçok üst düzey siyasetçinin ikametgahları da tahrip oldu. Göstericiler, siyasi parti merkezlerine de yöneldi.

İçişleri Bakanı da İstifa Etti

Dün, Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, yaşanan büyük trajedi sonrasında ahlaki sorumluluk gereği istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Nepal’de Sosyal Medya Yasağı Getirildi

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt süresini tamamlamadıkları gerekçesiyle, Facebook, Instagram, YouTube, X ve WhatsApp gibi 26 büyük sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta erişime kapatıldı. Başkent Katmandu ve diğer pek çok şehirde yasak haberinin yayılmasıyla başlayan “Gen Z Protestoları” ise şiddet olaylarına dönüşerek, 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, gelişmelerin ardından hükümetin yasağı kaldırdığını ve sosyal medya platformlarına yeniden erişim sağlandığını duyurdu.