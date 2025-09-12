Nepal’de 15 Binden Fazla Mahkum Kaçtı

PROTESTOLARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Nepal’de, sosyal medya yasaklarının ardından patlak veren ve şiddet olaylarına yol açan protestoların bilançosu ağırlaşıyor. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerçekleşen şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı. Nepal Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise bin 368’e ulaştığını açıkladı.

MAHKUMLARIN FIRARI BÜYÜYOR

Nepal polisi, hükümet karşıtı protestoların başlamasıyla birlikte ülke genelinde 15 binden fazla mahkumun kaçtığını bildirdi. Hindistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sashastra Seema Bal tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Nepal hapishanelerinden kaçan yaklaşık 60 kişinin yakalandığı belirtildi. Yetkililer, yakalanan mahkumların bazıları kendilerini Hindistan kökenli olarak tanıttığını ifade etti ve kimlik doğrulama işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

ÇATIŞMALARDA ÖLÜM SAYISI ARTIYOR

Nepal polisi, çatışmaların mahkumların bir gaz silindiriyle patlamaya neden olup cezaevinden kaçmaya çalışmalarıyla başladığını belirtti. Güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamak için ateş açması sonucu üç mahkum öldürüldü. Salı gününden bu yana güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda toplamda 8 mahkum yaşamını yitirdi.

ORDU GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KONUŞLANDI

Nepal ordusu, Katmandu’daki parlamentoya giden yollar boyunca güvenlik sağlama amacıyla konuşlandırıldı. Başkentteki huzursuzluk ortamının devam etmesi nedeniyle dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE PROTESTOLAR

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, platformlara kayıt yaptırma süresine uymadığı gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X ve WhatsApp gibi 26 sosyal medya uygulamasının geçtiğimiz hafta erişime kapatıldığını duyurdu. Bu yasak haberinin ardından başkent Katmandu ve diğer şehirlerde “Gen Z Protestoları” başladı ve bu süreçte 19 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çekerek sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını açıkladı.

YETKİLİLER İSTİFA EDİYOR

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, “Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim” diyerek istifasını sundu. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise, mevcut krize anayasal bir çözüm yolu bulmak adına salı günü istifa ettiğini açıkladı.