Nepal’de Protestolar Yaşandı, Bakan İstifa

PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Nepal’de geçtiğimiz hafta sosyal medya platformlarının engellenmesiyle başlayan protestolar, hızlı bir şekilde şiddet olaylarına dönüşüyor. Hükümete yönelik büyük bir tepkiyle devam eden bu eylemler sırasında Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Khadga Prasad Sharma Oli, mevcut kriz için anayasal bir çözüm yolu oluşturmak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Göstericiler, bu gelişmenin ardından sabah saatlerinde öfkeli kalabalıklar oluşturarak, Oli’nin konutunu ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait evi ateşe verdi. Birçok üst düzey siyasetçinin evinin de tahrip edildiği bildiriliyor. Ayrıca, protestocular siyasi parti merkezlerine de saldırılar düzenledi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETTİ

Dün, Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, “Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim.” diyerek istifasını duyurdu.

KAPATILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMU SAYISI ARTTI

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, kayıt süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X ve WhatsApp da dahil olmak üzere toplamda 26 sosyal medya platformunun erişimine kapatılmasına karar vermişti. Başkent Katmandu ve ülke genelinde yasak haberi yayıldıktan sonra “Gen Z Protestoları” adı altında büyük gösteriler düzenlendi. Bu protestolarda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi ise yaralandı. Gelişmeler üzerine Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, hükümetin yasak kararını geri çektiğini ve söz konusu sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurdu.