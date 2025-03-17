Nesyri’ye Tavsiye: Suudi Arabistan’a Gitme!

Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri’nin ismi, Suudi Arabistan ekipleriyle anılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin, yüksek bir bonservis teklifi gelirse En-Nesyri’yi satma ihtimaline sıcak baktığı biliniyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir öneri, eski Fas Milli Takımı golcüsü Salaheddine Bassir’den geldi.

DÜNYA KLİBİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Bassir, En-Nesyri’nin güçlü bir zihinsel yapıya sahip olduğunu belirtti. “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Ancak kendisine destek veren Mourinho ve Regragui gibi hocalar sayesinde bu zorlukların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı. En-Nesyri’nin sezona kötü bir başlangıç yaptığını ancak Mourinho’nun desteğiyle geri dönüş yaptığını söyleyen Bassir, “O, ideal bir forvet ve her forvette bulunmayan bir özelliği var; hücumların yanı sıra defansif anlamda da takım arkadaşlarına destek oluyor” dedi.

“En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe’den ayrılmalı mı?” sorusuna Bassir, “Son dönemde aldığı teklifler, En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığını ortaya koyuyor. Kendisine İngiltere Premier Lig’ini seçmesini öneriyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendini geliştirme fırsatı yakalayabilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca en üst seviyede futbol oynayabilir” yanıtını verdi.

UMARIM SUUDİ ARABİSTAN LİGİ’NE GİTMEZ

Son olarak, Bassir En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a gitmemesini temenni ederek, “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Ronaldo, Mahrez, Mane ve belki de gelecekte Salah gibi önemli oyuncular olmasına rağmen, İngiltere ona daha fazla güç katacaktır” şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.