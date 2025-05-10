“Net Penaltı, Yüzde Yüz VAR Karışmalı.”

MAÇIN HAKEM KARARLARI ÜZERİNDE DURULDU

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Başakşehir maçı, Fenerbahçe’nin 4-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak maç, hakem Burak Pakkan’ın verdiği tartışmalı kararlarla gündeme geldi. beIN Sports’un Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, penaltı, kırmızı kart ve sarı kart pozisyonlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

İLK POZİSYON: DİEGO CARLOS’UN ELLE OYNAMASI

10. dakikada yaşanan Diego Carlos’un elle oynama pozisyonuna dair değerlendirmelerde bulunuldu. Bülent Yıldırım, “Hakemin devam kararı doğru. Oyuncu kendi kendine penaltı yapmaz. Top, bedeninden sekerek kolla buluşuyor. Doğal aksiyon, devam kararı doğru” açıklamasını yaptı. Bahattin Duran da “Kesinlikle devam kararı doğru” derken, Deniz Çoban “Top, ayağının altına dolaşıp pozisyon almaya çalışan oyuncunun eliyle buluşuyor. Devam kararı doğru” dedi.

İKİNCİ POZİSYON: DZEKO’YA MÜDAHALE

14. dakikada Leo Duarte’nin Dzeko’ya yaptığı hareketin penaltı olup olmadığı sorulduğunda, Bahattin Duran, “Hakemin faul çalması gerekiyordu. İlk müdahale dışarıda olabilir, ama devam eden temasta Duarte’nin sol ayağı çizgi üzerinde. Kaval kemiğiyle Dzeko’nun ayağı buluşuyor. Bu penaltı” yanıtını verdi. Bülent Yıldırım ise “Hakem bu kararı kaçırdı. Kuvvetli bir basma değil, yoruma açık. Ama DVD’den bakınca net penaltı. VAR müdahale etmeliydi” diye ekledi. Deniz Çoban, “Net penaltı, çizgi üstünde. VAR yüzde yüz karışmalı” şeklinde konuştu. Fırat Aydınus da Hürriyet’te bu pozisyonun penaltı olduğunu ve VAR’ın devreye girmesi gerektiğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ POZİSYON: BAŞAKŞEHİR LEHİNE PENALTILAR

18. dakikada Amrabat’ın çekmesiyle verilen penaltı ve sarı kart kararı hakkındaki görüşlerini paylaşan Bülent Yıldırım, “Penaltı şüphe götürmez. Hakemin yeri iyi. Bariz gol şansı tartışılır. Sarı karta saygı duyarım, kırmızı kart verse de haklı derdim” ifadelerini kullandı. Bahattin Duran ise, “Kaleci kalede değil, Mert Müldür topa yetişemez. Fred 3 metre içeride. Bu pozisyon kırmızı kart” yanıtını verdi. Deniz Çoban, “Kırmızı kart. Formadan çekilmemiş olsa, topa dokunsa, kaleci yok, Fred 3 metrede. Topu çıkarma şansı yok” şeklinde görüş belirtti.