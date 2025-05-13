Netanyahu, ABD yardımı sona ermeli

NETANYAHU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini söylüyor. Maariv gazetesine göre Netanyahu, “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” ifadesini kullanıyor. Bu açıklama, İsrail’in uzun süredir güvenliğini sağladığı ABD desteğinden bir kopuşu işaret ediyor.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİREN İLİŞKİLER

Bu çıkış, son dönemlerde hızla gerginleşen İsrail-ABD ilişkilerinin ortasında gerçekleşti. İsrail, Washington’un bölgedeki bazı eylemlerini kendisine danışmadan hayata geçirmesinden rahatsız. Özellikle Hamas ile ABD’li rehineleri hakkında yapılan gizli görüşmeler ve Yemenli Husilerle ulaşan ateşkes anlaşması dikkat çekici. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump’ın İsrail’i dışarıda bırakıp Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret etmesi de Kudüs’te büyük tepkiyle karşılandı.

TRUMP’IN TUTUMU

İsrail medyasına göre Trump, Netanyahu ile olan doğrudan iletişimini sonlandırdı. Bazı Arap ülkelerine, Hamas ile zayıf olarak görülen bir anlaşmayı kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı iddia ediliyor. Bu sırada ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık lüks bir Boeing uçağını kabul etmesi de “gökyüzünde rüşvet” olarak değerlendirilmekte. Tüm bu gelişmeler, Netanyahu’nun açıklamasına zemin hazırlamış görünüyor.

BAĞIMLILIK SORUNU

İsrail’in yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımına uzun süredir bağımlı olması, gelişmiş füze savunma sistemleri ve savaş uçakları gibi birçok alanda Washington’un desteğine ihtiyaç duymasına yol açıyor. Ancak bu yardımlar beraberinde çeşitli koşullar da getirmekte. Netanyahu’nun bu son çıkışı, İsrail’in bu bağımlılıktan kurtulmak için önemli bir adım atmaya kararlı olduğunun işaretini veriyor.