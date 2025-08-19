Netanyahu, Albanese’yi Eleştirdi, Davet Edilmedi

BAŞBAKAN NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya’nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini, “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine yönelik görüş bildirdi. Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle artan uluslararası baskılarla baş başa kalan Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese’i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail’e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı” sözleriyle eleştiride bulundu.

LAPİD’DEN NETANYAHU’YA SERT YORUM

İsrail’deki ana muhalefet lideri Yair Lapid, Albanese’e yönelik ağır ifadelerle yüklenen Netanyahu’yu “siyasi açıdan zehirli” bir lider olarak tanımladı. Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir” açıklamasında bulundu.

AVUSTRALYA-İSRAİL VİZE İPTALLERİ

Avustralya, önceki gün, İsrail’deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman’ın vizesini, “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etti ve Rothman’ın ülkeye girişinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı. Rothman’ın vizesinin iptalinin hemen ardından Tel Aviv yönetimi de, Avustralya’nın işgal altındaki Filistin’deki diplomatlarının İsrail’deki oturum vizesini iptal etme kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu kararın Canberra yönetiminin “Filistin devletini” tanıma kararını almasına ve Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked dahil bir grup İsraillinin vizesinin iptal edilmesi üzerine alındığını belirtti. Aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi fikrini savundu ve bölgede yaşayan insanların aç bırakıldığını kabul etmemişti.