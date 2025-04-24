Netanyahu, Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

İSRAİL’İN AZERBAYCAN ZİYARETİ

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Azerbaycan ziyaretinin gerçekleştirileceği açıklandı. Bu ziyaret çerçevesinde Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMELERİ VE İKİLİ İLİŞKİLER

Netanyahu’nun bu önemli görüşmede, İbrahim Anlaşmaları ile birlikte Azerbaycan’ın Türkiye ve İsrail arasındaki Suriye görüşmelerindeki arabuluculuk rolünü gündeme getireceği ifade ediliyor. Ayrıca, iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili olarak, Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları çerçevesindeki resmi bağlarının tartışılacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz nisan ayında, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da benzer görüşmeler gerçekleştirmişti.