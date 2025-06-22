Netanyahu’dan ABD Açıklaması Geldi

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, sosyal medya hesabında ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik bir teşekkür videosu paylaştı. Netanyahu, videoda yaptığı konuşmada, “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir” dedi.

ABD’Yİ ÖVÜYOR

Netanyahu, sözlerine devam ederek, “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirilen eylemle ABD, gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır. Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı. Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini, dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir” ifadelerine yer verdi.

BARİŞ İÇİN GÜÇ

Netanyahu, Başkan Trump ve kendisinin sık sık, “Güç yoluyla barış” dediklerini belirterek, “Önce güç gelir, sonra barış gelir. Bu gece, Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti” açıklamasında bulundu.

TEŞEKKÜR VE DUALAR

Netanyahu, konuşmasının sonunda, “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” şeklinde duygularını dile getirdi.