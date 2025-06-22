Netanyahu’dan ABD’ye Teşekkür Açıklaması!

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür eden bir video yayınladı. Netanyahu, videodaki konuşmasında, “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir” diye belirtti.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Netanyahu, Yükselen Aslan Operasyonu kapsamında İsrail’in önemli işler yaptığını ifade etti. Bununla birlikte, “Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır. Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı” dedi. Ayrıca, bu eylemin Başkan Trump’ın, dünyanın en tehlikeli rejimini en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini tarih kitaplarının kaydedeceğini vurguladı.

MEDENİYET GÜÇLERİNDEN TEŞEKKÜR

Netanyahu, Başkan Trump’a duyduğu minneti dile getirerek, “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” diye konuştu.