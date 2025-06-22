Netanyahu’dan Başka Bir Teşekkür Açıklaması

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yaptığı hava saldırısının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür eden bir video yayınladı. Netanyahu, videoda “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir. Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır. Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Netanyahu, “Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir. Bugünkü liderliği, Orta Doğu’yu ve ötesini refah ve barış dolu bir geleceğe taşıyabilecek tarihi bir dönüm noktası yaratmıştır. Başkan Trump ve ben sık sık, ‘Güç yoluyla barış’ deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Bu gece, Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti” dedi.

MEDENİYET GÜÇLERİNDEN TEŞEKKÜR

Netanyahu, “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” şeklinde sözlerini tamamladı.