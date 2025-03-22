netanyahu-dan-gazze-ye-bombalama-emri

NETANYAHU’YA YÖNELTİLEN SORU

İsrail’de yayımlanan bir analiz, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Halevi, “Gazze’de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini” belirtirken, Netanyahu bu duruma “Neden 5 bin değil?” şeklinde yanıt veriyor. Analizde, 1500 sayısının büyük bir istihbarat ve güç gerektirmesine karşın Netanyahu’nun öfke içinde bağırdığı ve masaya vurduğu ifade ediliyor. Halevi, Netanyahu’nun sorusuna “Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok.” cevabını verirken, Netanyahu “Hedeflerle ilgilenmiyorum. Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın.” diyerek devam ediyor.

NETANYAHU’NUN SORUMLULUK İÇİNDEKİ DURUMU

Analiz, Netanyahu’nun savaşın ilk günlerinde bir çöküş yaşadığını ve subayların Netanyahu’nun muhakeme yeteneğini kaybettiğini ifade ettiğini belirtiyor. Bu durum, İsrail Başbakanı’nın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili kapsamlı bir devlet soruşturması başlatmasına izin vermemesiyle ilişkilendiriliyor. Saldırıları yöneten kurum ordu olmasına rağmen Netanyahu’nun başarılı hamleleri sahiplenirken, başarısızlıklardan kaçtığı vurgulanıyor.

GAZZE’YE YAPILAN SALDIRILAR VE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” amacında 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 1200 İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği ve 5 bin 132 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 7 Ekim’den itibaren Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ise yaklaşık 49 bin 617 Filistinli hayatını kaybederken, 112 bin 950 kişi yaralandı. Şu anda enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtiliyor, ayrıca hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivillerin hayatı da tehlikeye atıldı.

İNSANİ ARA VE SONRASI

İsrail ordusu, Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren 840 askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve ardından 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest kaldı. 19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerindeki Filistinli esir serbest bırakıldı. Gazze’deki esir teslimatları ise 25’i sağ, 8’i ölü olmak üzere 33 İsrailli esiri kapsıyor. Ancak, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden İsrail, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yeniden yoğun bir saldırı başlattı.