Netanyahu’dan Hamas’a Kararlı Uyarı

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, yayınladığı video mesajında, Hamas’ın 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasını, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki maddeleri ihlal etmesi nedeniyle askıya aldığını açıkladı. Netanyahu, bu gelişme üzerine “bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdik” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Netanyahu, Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi planını da takdir ettiğini aktardı.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Netanyahu, Hamas’ın esir takasının bir sonraki aşamasını askıya almasının ardından, İsrail ordusuna Gazze içindeki ve çevresindeki birlikleri güçlendirmesi talimatını verdi. “Saldırılar yeniden başlayacak ve Hamas yenilene kadar devam edecek” diyen Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında oy birliğiyle kabul edilen kararlar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail’in şiddetli saldırıları yeniden başlayacak, Hamas sonunda yenilene kadar bu devam edecek.”

TAKVİYE BİRLİK GÖNDERİLECEK

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Güney Cephesi Komutanlığı’nın teyakkuz durumunu artırdığı ve yedek askerler dahil takviye kuvvetlerin artırılmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, takviye birliklerin gönderilmesi ve yedek askerlerin takviyesinin farklı senaryolara hazırlık amacıyla yapılacağı belirtildi.

HAMAS’TAN ESİR TAKASINA İLİŞKİN KARAR

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması beklenen esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise, Gazze’deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Sonra kıyamet kopsun” ifadesini kullandı. Hamas’ın yaptığı açıklamada ise, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylelikle arabulucu ülkelere, İsrail’in ateşkes maddelerine uyması için baskı kurma fırsatı verildiği ifade edildi.