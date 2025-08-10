Netanyahu’dan İşgal Açıklaması: En İyi Yol!

GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından önerilen ve iki gün önce güvenlik kabinesi tarafından onaylanan “Gazze’nin işgali” planının, bugün toplanacak İsrail Bakanlar Kurulu tarafından da oybirliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu’nda on binlerce yedek askerin çağrılmasının da onaylanacağı öngörülüyor. Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Filistinli grubun silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail’in “işi tamamlamaktan” ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını ifade etti. Netanyahu, işgalin “Bu, savaşı bitirmenin en iyi yolu ve en hızlı şekilde bitirmenin en iyi yolu” olduğunu iddia etti.

İŞGAL PLANI UYGULAMA VE SORUMLULUKLAR

İsrail Bakanlar Kurulu’nun, Netanyahu tarafından önerilen “Gazze’nin işgali” planını oybirliğiyle kabul etmesi bekleniyor. Ancak planına karşı çıktığı için Netanyahu ile ters düştüğü ileri sürülen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Güvenlik Kabinesi’nin onayladığı Gazze’nin işgal planının uygulanabilmesi için yaklaşık 200 bin yedek askere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Zamir ayrıca, planın uygulanması için “sivil nüfus için hastaneler kurulması ve ordunun şu anda dağıtamayacağı miktarda insani yardımın sağlanması gerektiğini” bildirdi.

YIKIM OPERASYONLARI VE İNSANİ YARDIM

“Gazze’nin işgali” planı, Gazze Şehri’nin çeşitli bölgelerinde yıkım operasyonlarının gerçekleştirilmesini kapsıyor. Netanyahu’nun Ofisi’nden yapılan bir açıklamaya göre, tasarıda “savaş bölgeleri dışındaki Filistinli sivillere insani yardım dağıtılması” çağrısı bulunuyor. Bu plana göre, sivillerin Gazze’den çıkarılıp Şeridin güneyine doğru “yerlerinden edilmesi” öngörülüyor. İsrail kaynaklarına göre plan, Gazze’nin kuşatılmasını ve yaklaşık bir milyon insanın Şeridin içinde kurulacak yeni bölgelere tahliye edilmesini, ayrıca 12 ek gıda dağıtım noktasının kurulmasını içeriyor.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Ancak bu plan, İsrail kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Tel Aviv’de dünden bu yana binlerce kişi, hükümetin Gazze Şehri’ni ele geçirme planına karşı savaşın sona ermesi çağrısında bulunmak amacıyla sokaklara döküldü. Göstericiler, Filistin topraklarında hala tutsak bulunan rehinelerin fotoğraflarını tutarak, hükümetten onların serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca, Kanal 13’teki canlı yayın, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısıyla protestocular tarafından kesildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ VE AVRUPA’DAN ELEŞTİRİLER

Filistin Yönetimi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını genişletme planına yönelik eleştirilerde bulundu. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, planın “yeni bir suç teşkil ettiğini” belirtti ve “bunu derhal durdurmak için acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladı. Avrupa’dan gelen eleştiriler ise, Gazze Şehri’ni işgal etme kararının insanlık durumunu daha da kötüleştireceğine dair endişelerini dile getirdi. Rusya, söz konusu planı kınadı ve bunun insani bir felaketin belirtilerini taşıdığını ifade etti.