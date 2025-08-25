Netanyahu’dan Saldırıya Küstah Yanıt

GAZZE’DE BOMBA SIKIŞTIRMASI

Katar merkezli El Cezire’nin Gazze Hükümeti Basın Bürosu’ndan aldığı bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yaptığı hava saldırısında en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında uluslararası basın kuruluşlarında çalışan birçok gazetecinin bulunduğu belirtildi. Bu saldırıda, Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ve NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha’nın da yer aldığı aktarıldı.

MEDYA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Gazetecileri Koruma Komitesi, devam eden İsrail-Hamas çatışmalarında en az 192 medya çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu rakam, basın mensuplarının çatışmadan kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıya kaldığını gözler önüne seriyor.

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırıda uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Albanese, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor, çoğu zaman görülmeden ve belgelenmeden. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için daha ne kadar tanıklık etmeniz gerekiyor?” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, ablukaların kaldırılması ve silah ambargosu gibi önlemler talep etti.

NETANYAHU’DAN TRAJİK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine yönelik saldırıyı “trajik bir kaza” olarak nitelendirdi. Başbakanlık Ofisi, söz konusu olaydan ötürü Netanyahu’nun üzgün olduğunu ve İsrail ordusunun kapsamlı bir soruşturma başlattığını aktardı.

TRUMP’TAN TEPKİ

Netanyahu’nun açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki saldırılara ilişkin görüşleriyle çelişkili bir şekilde geldi. Trump, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.” ifadeleriyle eleştirisini dile getirdi.