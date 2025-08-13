Netanyahu’dan Sert Açıklama: “Kısmi Anlaşma Geride Kaldı!”

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyonuna konuşan Başbakan Netanyahu, bir esir takası anlaşmasının olup olmadığıyla ilgili yöneltilen soruya “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı” cevabını verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini dile getiren Netanyahu, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” istedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, Hamas’ın Gazze’deki mevcut koşullarda esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına sıcak bakmadığını belirtti. Ayrıca, İsrail’in Gazze kentini işgal etme kararı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

NETANYAHU’DAN “BÜYÜK İSRAİL VİZYONU” VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tarihi ve manevi bir misyonu üstlendiğini hissettiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını da kapsayan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğunu ifade etti. İ24 News muhabirinin “Büyük İsrail vizyonuna” yönelik bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna “Çok” yanıtını verdi. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu’ya “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

HAMAS HEYETİ KAHRİYE’DE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere dair görüşmeler yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi. Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük bir ateşkese ulaşmak için Kahire’nin yürüttüğü çabalar doğrultusunda ülkeye geldiğini aktardı. Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarını durdurması ve bölgeden çekilmesi karşılığında mahkumların serbest bırakılması için esirleri “tek seferde” bırakmaya hazır olduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuda yeni şartlar öne sürerek öneriden kaçınıyor.

MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ENGEL

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes için pazarlık süreçlerine dair arabulucuların sunduğu taslağa yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın yanıtının Tel Aviv’e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıkladı. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes görüşmeleri yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını kaydetti.