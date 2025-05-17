Netanyahu’dan Suikast Tehdidi Açıklaması

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ensarullah’ın lider kadrosuna “çok ağır darbe” vurulduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Savunma Bakanı Katz’tan da açık bir suikast tehdidi geldi.

SALDIRININ DETAYLARI

Yemen’de faaliyet gösteren Ensarullah’a ait El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırının ardından can kaybı ya da maddi hasar ile ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

SAVUNMA BAKANI KATZ’IN İDDİALARI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı değerlendirmede, Ensarullah lideri dahil birçok kişinin ağır bir darbe aldığını belirtti. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medyada, saldırılarla Yemen’deki Ensarullah’a ait limanlara önemli zarar verildiğini ileri sürdü. Ayrıca, Sana Havalimanı’nın hâlâ tahrip durumda olduğunu vurgulayan Katz, Ensarullah’a yönelik şiddetli saldırıların devam edeceğini ifade etti.