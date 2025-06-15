Netanyahu’dan Yeni Bir Tehdit!

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son iki günde İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini dile getiren Netanyahu, “Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti” şeklinde konuştu.

BALİSTİK FÜZELERİN TEHDİDİ

Netanyahu, balistik füzelerin önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti ve bu füzelerin İran tarafından İsrail’i yok etmek için kullanılma planı içinde yer aldığını söyledi. Tahran’ın böyle silahları üretme kapasitesini ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Netanyahu, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, yakın gelecekte olacakların yanında “çok az kalacağını” belirtti.