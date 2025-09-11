Netanyahu, E1 Projesi’ni onaylayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan E1 Projesi Açıklaması

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde bulunan yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşimindeki “E1 Projesi”nin tanıtımı sırasında konuştu. Netanyahu, “Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait.” ifadeleriyle Filistin’in kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

E1 Projesi’nin hedefleri ve kapsamı

Netanyahu, Maale Adumim yakınlarında inşa edilmesi planlanan 3 bin 401 yasa dışı konutla birlikte yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine çıkarma amacını vurguladı. Bu projeyle hem tarihi hem de demografik başarıya ulaştıklarını öne sürdü. Geçtiğimiz ay aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen alanların genişletilmesi amaçlayan bu projenin Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracağına dikkat çekmişti. Smotrich, verdiği onayla Ma’ale Adumim yerleşimi yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde de 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini açıkladı.

E1 projesinin sonuçları

Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olarak kabul edilen, ancak Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye’nin yakınında inşa edilen Ma’ale Adumim yerleşimini Batı Kudüs’e bağlamak amacıyla E1 Projesi hayata geçirildi. Bu bağlamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedildi. E1 Projesi, Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla bağlantısını kesip izole etmeyi hedefliyor.