Netanyahu: Esirler İzinde Genel Grev Var

KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze Şeridi’ne yapılan saldırıların süregeldiğini belirtti. Gazze kentindeki işgal kararını uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması adına ilerleme kaydedebilmek için Gazze Şeridi’nin “tehdit olmaktan” çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN SERBEST KALMASI ÜZERİNE

Netanyahu, 22 aydır süren ve binlerce Filistinli sivilin ölümüne neden olan bu saldırıların “Hamas’ı yenmeden” sona ermeyeceğini savundu. Aksi takdirde, Gazze’deki hareketin “tavrını sertleştirmesine ve esirlerin serbest kalmasını geciktirmesine” yol açacağını öne sürdü.

GENEL GREV VE HALKIN TEPKİLERİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini işgal etme kararının ardından, Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü genel grev düzenlendi. Halk, başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde gösteriler gerçekleştirdi. İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve, ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partileri destek veriyor.

MÜZAKERELERDEKİ TIKANIKLIK

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle kilitlenmiş durumda. İsrail, temmuz ayının son haftasında başta Gazze’den çekilme, saldırıların durdurulması ve esirlerin serbest bırakılması gibi konularda taviz vermeden Katar’daki Hamas ile süren dolaylı müzakerelerden ayrıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da aynı hafta, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekiplerini “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takasında ISRAİL’İN TUTUMU

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etse de, İsrail’in yalnızca kendi şartlarının geçerli olduğu bir geçici ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediği belirtildi. Bunun yanında, İsrail, ateşkes teklifini Hamas’ın kabul etmediğini iddia ediyor. Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine dair karar almıştı.