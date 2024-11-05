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Netanyahu, Gallant’ı Görevden Aldı

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SAVUNMA BAKANLIĞI DEĞİŞİMİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı. Bu önemli değişiklik, ülkenin siyasi sahnesinde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gallant’ın yerine Dışişleri Bakanı Katz atandı.

YENİ ATAMA VE GÜVENLİK POLİTİKALARI

Netanyahu’nun bu hamlesi, güvenlik konularındaki yaklaşımını şekillendirme hedefi taşıyor. Katz’ın atanması, İsrail’in dış politikasıyla bağlantılı olarak yeni stratejilerin izleneceği anlamına geliyor. Bu değişiklik, özellikle bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip.

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