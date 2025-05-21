Netanyahu, Gazze’de “Trump Planı” şartı

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, “Gideon’un Savaş Arabaları” adı altında başlatılan kapsamlı saldırılarla Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etme ve Hamas’ı “ortadan kaldırma” hedefini kamuoyuna duyurdu. Netanyahu, bu saldırının ardından Gazze’yi kalıcı bir şekilde işgal etmek için “İsrail’in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla” operasyonu sonlandırmaya hazır olduklarını belirtti. Bu şartlar arasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, lider kadrosunun yurtdışına çıkarılması ve bölgede yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması bulunuyor.

TRUMP PLANI VE ABD İLE İLİŞKİLER

Netanyahu, Trump planından “çok doğru ve çok devrimci bir plan” şeklinde söz etti ve ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını reddederek, bu ilişkilerin sağlam olduğunu belirtti. Gazze’ye düzenlenen saldırılar sırasında Hamas’ın önde gelen isimlerinden İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif) ve muhtemelen Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar’ın öldüğü ifade edildi.

SALDIRILARIN DEVAMINA YANIT VERDİ

Netanyahu, Avrupa’dan gelen ve sivil ölümlerin artmasına neden olan saldırıların durdurulması çağrılarına yanıt verdi. “Avrupa ülkeleri bizi etkilemeyecek ve savaş hedeflerimizden vazgeçmemizi sağlayamayacak” diyen Netanyahu, ABD’nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelere de değindi. Tahran’ın, İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgularken, ABD ile sürekli koordinasyon içinde olduklarını, müzakerelerin uranyum zenginleştirmelerini engelleyen bir sonuç doğurmasını beklediklerini ifade etti.

GAZTE’DEKİ DURUM VE İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmek amacıyla kara saldırılarına başladı. Hava saldırılarının artışıyla birlikte, dün son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı ulaşırken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 53 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve yaralı sayısının 121 bini aştığı bildiriliyor. Bu durum, bölgede yaşanan insani kriz ve Uluslararası çağrılarla daha da derinleşiyor.