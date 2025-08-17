Netanyahu, Grev Nedeniyle Saldırıların Sürekliliğini Belirtti

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrailli esir yakınlarının talebi sonucunda genel greve giden halkın Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların uzamasına neden olduğunu belirtti. Gazze kentinin işgaline yönelik kararlılıklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması için Gazze Şeridi’nin “tehdit olmaktan” çıkması gerektiğini savundu.

ESİRLERİN SERBEST KALMASINI GECİKTİRİYOR

Netanyahu, 22 aydır devam eden saldırıların binlerce Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlandığını ve bu saldırıların “Hamas’ı yenmeden” sonlandırılmayacağını aktardı. Aksi takdirde, Gazze’deki durumun daha sertleşmesine ve esirlerin serbest kalmasının gecikmesine yol açacağını öne sürdü.

İSRAİL’DE HALK, GENEL GREV YAPIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini işgal etme kararı sonrası, Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası teşebbüsü imzalaması için halk, haftanın ilk iş günü genel grev düzenliyor. Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kentte gösteriler yapılıyor. İsrailli esir ailelerinin duyurduğu bu genel greve, önde gelen üniversiteler, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partileri de destek veriyor.

İSRAİL’İN TUTUMU NEDENİYLE TIKANAN MÜZAKERELER

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumunun sabit kalması nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İsrail, temmuzun son haftasında Gazze’den çekilme, saldırıları sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi konularda uzlaşma sağlamadan Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden ayrıldı.

İSRAİL, GAZZE’Yİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu belirtmiş olsa da, İsrail’in geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini ifade etti. Öte yandan, İsrail, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmediğini savunuyor. Bunun yanında, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline dair bir karar almıştı.