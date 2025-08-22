Netanyahu: Hamas Ateşkesi Kabul Edilse De İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’NUN RÖPORTAJI VE GAZZE’YE YÖNELİK PLAKLARI

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda, sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusunu yanıtladı. “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi’ne yönelik 22 aydır süren saldırıları, yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi.

İŞGAL HEDEFİ VE SAVAŞ SÜRECİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze’nin tamamını “kontrol altına almayı hedefledikleri” yönündeki açıklamalara atıfta bulunan Netanyahu, bu kez Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi amaçlamadıklarını açıkladı. Netanyahu, Yedi cephede savaş verdiklerini belirterek, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri sözü tamamlamak üzere olduklarını vurguladı. Hamas’ın ise ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurduğu belirtildi.

ESİR TAKASI VE İSRAİL’İN TUTUMU

Hamas, Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes ve esir takasıyla ilgili önerileri kabul ettiklerini belirtti. Öte yandan İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına dair Hamas’ın yanıtını aldıklarını, ancak Tel Aviv’in tutumunda herhangi bir değişim olmadığını ifade etti. Bu yetkili ayrıca, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmada ısrarcı olduğunu da belirtti.

İŞGAL HAZIRLIKLARI VE SALDIRILAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ordunun Gazze kentinin çevresindeki saldırılara başladığını açıkladı. Bu saldırıların “Gideon’un Savaş Arabaları II” adıyla anıldığı bildirildi.

İŞGAL PLANI VE STRATEJİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentine yönelik işgal planına onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını ifade etti. İsrail basınındaki verilere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu işlemin eylül ayından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürülecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabe haline gelmiş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. Gazze Şeridi, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca İsrail’in işgali altındaydı ve bölge, bugünkü durumu itibarıyla 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.