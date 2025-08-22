Netanyahu: Hamas Ateşkesi Kabul Etse De İŞGAL Edeceğiz

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” yönündeki sorusuna, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” yanıtını verdi. Şiddetli saldırılarını 22 aydır sürdürdükleri Gazze’de yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞLERİ DEĞİŞİYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin daha önce Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına alma kararı almasından farklı olarak, Netanyahu bu sefer Gazze’yi işgal etme planlarının olmadığını öne sürdü. Yedi cephede savaş verdiklerini iddia eden Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlere karşı verdikleri “savaşı” sona erdirmek üzere olduklarını da dile getirdi. Bununla birlikte, Hamas’ın ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini bildirdiği belirtiliyor.

AÇIKLAMALAR VE TUTUM

Mısır ve Katar’ın sundukları önerilere ilişkin Hamas, ateşkes ve esir takasıyla ilgili kabul ettiğini duyurdu. Ancak ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, anlaşmaya dair Hamas’ın yanıtını aldıklarına rağmen Tel Aviv yönetiminin tutumunun değişmediğini ifade etti. Bu yetkili, esirlerin tamamının serbest bırakılmasını garanti eden bir anlaşmaya ısrarla ihtiyaç duyduklarını aktardı.

İŞGAL HAZIRLIĞI

İsrail, Gazze kenti çevresinde işgale yönelik saldırılara başladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından kendisine sunulan Gazze kentinin işgal planını onayladı. Ordu sözcüsü Effie Defrin de, işgale yönelik saldırıların başladığını doğruladı. Gazze’ye yönelik bu saldırılar “Gideon’un Savaş Arabaları II” adıyla anılıyor.

STRATEJİK PLANLAR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kenti için işgal planına onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Gazze Şeridi’nin tamamının işgal hedefinde olduklarını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ve bu sürecin eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği belirtiliyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılıp yoğun saldırılarla işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabe hale gelmiş olan Gazze’deki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. 1967-2005 yılları arasında 38 yıl süren Gazze Şeridi işgali, bugün 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de ağır bir ablukanın olduğu ifade ediliyor.