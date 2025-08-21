Netanyahu: Hamas, Ateşkesi Kabul Etse De İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda, “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna yanıt verdi. Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” dedi. Gazze Şeridi’nde yaklaşık 22 aydır devam eden şiddetli saldırıları, sadece 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması koşuluyla sonlandıracaklarını belirtti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” ifadelerini kullandı. Daha önce Gazze Şeridi’ni “kontrol altına almayı hedefledikleri” yönündeki açıklamalarına rağmen bu sefer işgal niyetlerinin olmadığını ileri sürdü. Netanyahu, “Yedi cephede savaş verdiklerini” savunarak, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı yürütülen savaşın tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Öte yandan Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

HAMAS’IN ATEŞKES KABULÜ

Hamas ayrıca, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu öneriyi kabul ettiğini aktardı. İsrail basına konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına dair Hamas’ın yanıtını aldıklarını ancak Tel Aviv’in tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Bu yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetti.

İSRAİL’İN GAZZE KENTİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

İsrail, Gazze kenti çevresine saldırılara başlamıştı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın brifinginde, ordunun Gazze kenti çevresindeki saldırılara başladığını duyurdu. Bu saldırılara “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

İŞGAL PLANI VE STRATEJİLER

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine dair plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini yineledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ve bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecekti. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönen Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. Gazze Şeridi, 1967’den 2005’e kadar toplam 38 yıl boyunca işgal altında kalmıştı ve şu an yaklaşık 2,3 milyon Filistinli burada yaşayarak 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunmaktadır.