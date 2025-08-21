Netanyahu: Hamas Ateşkesi Kabule Tabi Değil

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu, Sky News Australia’nın sunucusuna verdiği röportajda, “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” şeklindeki soruya yanıt verdi. Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı.” dedi. Devamında, 22 aydır sürdürdükleri yoğun saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini ifade etti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak.” diye ekledi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin aldığı işgal kararı hakkında daha önceki açıklamalarına karşın, Netanyahu bu sefer Gazze’yi işgal etmeyi amaçlamadıklarını belirtti. Ayrıca, Yedi cephede savaş verdiklerini öne sürerek, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı sürdürdükleri “savaşı” tamamlamak üzere olduklarını da vurguladı.

HAMAS’IN ATEŞKES KABULÜ

Hamas, Mısır ve Katar’ın sağladığı ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunulan önerileri kabul ettiğini duyurdu. Öte yandan, ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’tan yanıt aldıklarını ancak Tel Aviv’in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. İlgili yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN ASKERI HAZIRLIKLARI

İsrail, Gazze kenti çevresine yönelik saldırılara başladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de basın brifinginde, “ordunun Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını” açıkladı. Bu askeri operasyona “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

İŞGAL PLANI VE HEDEFLERİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik bir planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu kabine toplantısı öncesi, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ordu Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri almış durumda, ancak bu hamlenin eylül ayından önce hayata geçirilmesi beklenmiyor. Planın ilk aşamasında yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek ve kent kuşatılacak. Ardından, yoğun saldırıların sonrasında işgal gerçekleştirilerek, Gazze’nin merkezindeki harabe mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. Gazze Şeridi, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca işgal altında kalmıştı ve günümüzde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 18 yıldır süren ağır bir ablukaya maruz kalıyor.