Netanyahu: “Hamas’ı Ortadan Kaldıracağız” Dedi

ESİR TAKASININ BEŞİNCİ TURU TAMAMLANDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turu başarıyla sonuçlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasını ABD’nin Washington kentinden takip ettiği için eleştiri aldı. Netanyahu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Hamas’ı yok edeceklerini ve tüm rehineleri geri getireceklerini dile getirdi. Gazze’deki tüm İsrailli rehinelerin geri dönmesi için her şeyi yapacaklarını belirten Netanyahu, Doha’ya gidecek heyete, arabuluculara tüm esirlerin geri dönmesi talebini iletmelerini söyledi.

NETANYAHU’DAN TEHDİTLER

Netanyahu, Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme düşünceleri konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile benzer fikirlere sahip olduğunu kaydetti. “Hamas’ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz” şeklinde tehditte bulundu. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasındaki beşinci turda, Gazze’deki 3 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

ENDİŞELER ARABULUCULARA İLETİLDİ

İsrail, 15 ay süresince ağır bombardığın yaşandığı ve açlık gibi durumlardan etkilenen Gazze’de serbest bırakılan esirlerin sağlık durumları sebebiyle endişe duyduğunu arabulucu ülkelere (ABD, Katar ve Mısır) iletti.

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

ABD’nin Washington kentinden esir takasını takip eden Netanyahu, esir aileleri ve muhalefetin eleştirilerine maruz kaldı. Esir yakınları ve muhalif isimler, Netanyahu’nun Doha’ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetine Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisi vermediğini ifade ederek sert eleştirilerde bulundular.