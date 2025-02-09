Netanyahu: “Hamas’ı Yok Edeceğiz” Dedi

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI TAMAMLANDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turu sona erdi. Bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasını ABD’nin başkenti Washington’dan izlediği için eleştiriler aldı. Netanyahu, sosyal medya hesabında Hamas’ı etkisiz hale getireceklerini ve tüm rehineleri geri alacaklarını belirtti. Gazze’deki tüm İsrailli rehinelerin geri dönmesi için her türlü çabayı göstereceklerini ifade eden Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devamı için Katar’ın başkenti Doha’ya gidecek heyete arabuluculara tüm esirlerin geri dönüş talebini iletmelerini söyledi. Ayrıca Netanyahu, Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve ABD’nin Gazze’de kontrolü ele alma önerilerini ortaya atan ABD Başkanı Donald Trump ile benzer düşüncelere sahip olduğunu dile getirdi. “Hamas’ı ortadan kaldıracağız ve rehinelerimizi geri getireceğiz” şeklinde bir tehditte bulundu.

ENDİŞELER ARACILARA İLETİLDİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turu çerçevesinde Gazze’deki 3 İsrailli esire karşılık olarak İsrail hapishanelerinden 183 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail, 15 ay süresince ağır hava bombardımanlarının gerçekleştiği ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı Gazze’de serbest kalan esirlerin zayıf hallerinden dolayı endişelerini arabulucu ülkeler olan ABD, Katar ve Mısır’a ilettiklerini açıkladı.

NETANYAHU’YA ELEŞTİRİLER YAĞDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu Washington’dan takip eden İsrail Başbakanı Netanyahu, bu durumla birlikte ülkesindeki esir ailelerinin ve muhalefetin eleştirilerinin hedefi haline geldi. Esir yakınları ve muhalifler, daha önce ABD’den dönmeyen ve Katar’ın başkenti Doha’ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetine Hamas ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisi vermeyen Netanyahu’yu sert bir dille eleştirdi.