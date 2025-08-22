Netanyahu: Hamas kabul etse de işgal edeceğiz

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna bir röportaj yaptı. Sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” şeklinde yanıt verdi. Gazze Şeridi’ne 22 aydır devam eden şiddetli saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması koşuluyla sona erdireceklerini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi’nin tamamını “kontrol altına almayı hedefledikleri” yönündeki açıklamanın aksine Netanyahu, bu kez Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürdü. Netanyahu, yedi cephede savaş verdiklerini öne sürerek, İran ve bölgedeki vekil güçlere karşı verdikleri savaşı tamamlamak üzere olduklarını da ifade etti. Hamas ise ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

HAMAS’TAN ATEŞKES KABULÜ

Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ile esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirdi. Ancak İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey İsrailli yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv’in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

İsrail, Gazze kenti çevresine saldırılara başlamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ordunun işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurdu. Gazze kentini işgal saldırılarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildiği bildirildi.

İŞGAL PLANI DETAYLARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. İsrail basınında yer alan detaylara göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmeyeceği düşünülüyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güney bölgesine sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşama ise büyük ölçüde harabe durumundaki Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında bulundurdu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.