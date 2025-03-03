Netanyahu İddialara Göre Yeniden Saldırı Başlatacak

İSRAİL’İN YENİ ASKERİ HAREKATI

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ne yönelik bir hafta içinde yoğun bir askeri harekat başlatacağını öne sürdü. Kamu yayın kuruluşu KAN, bu harekatın “Cehennem” adı altında yürütüleceğini ve elektriğin tamamen kesilmesini, kitlesel göçü ve tam ölçekli bir askeri saldırıyı içerdiğini bildirdi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TIRMANIŞ

Aldığı bilgiler doğrultusunda kaynaklar, bu askeri harekatın son haftalara ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını ifade etti. İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas’ın ABD’nin yeni teklifini kabul etmesi için baskı amacıyla su kaynaklarının kesilmesi ve hedefli suikastların gerçekleştirilmesinin de yer aldığını aktardı.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI SONA ERDİ

İsrail, Ramazan ayı süresince Gazze’de geçici bir ateşkes ilan edilmesini kabullenmişti; ancak ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından, Netanyahu, Hamas’ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini duyurdu. Pazar gününden itibaren Gazze’ye insani yardım sevkiyatının durdurulması emrini verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

İsrail’in, 18 yıldır sürdürdüğü abluka sonucunda Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline gelmiş durumda. Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasına uymasını sağlamak için arabulucular çağırdı ve ikinci aşama için derhal müzakereler yapılmasını talep etti. Grup, İsrail’in uyguladığı yardım ablukasını “ucuz şantaj, bir savaş suçu ve ateşkes anlaşmasına karşı açık bir darbe” şeklinde kınadı.