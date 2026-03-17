Netanyahu: İran’da Halk Ayaklanması Tasarlıyor

Orta Doğu’daki çatışmalara dünya gözlerini çevirmiş durumda. ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik, bölgedeki durumu giderek daha da sıcak hale getiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği uzun bir görüşmeyi duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun son olaylar hakkında yaptığı değerlendirmeleri içeren bir video yayınladı. Netanyahu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldüğü iddiasında bulunarak, İran’a yönelik savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini belirtti.

NETANYAHU İRAN’DA HALK AYAKLANMASI için ÇALIŞIYOR

Netanyahu, Tahran yönetimine karşı bir darbe hedeflediklerini ve bu sayede İran halkına hükümeti devirme fırsatı vermiş olduklarını ifade etti. Bunun tek seferde gerçekleşmesinin çok kolay olmayacağını ancak ısrarcı olunması durumunda olasılığın artacağını ve halkın özgürlük için bir fırsat yakalayacağını belirtti.

TRUMP İLE DERİN GÖRÜŞMELER YAPTI

Netanyahu, “Aynı zamanda, Körfez’deki Amerikalı dostlarımıza da yardım ediyoruz.” diyerek ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin önemine vurgu yaptı. İki ülke arasındaki iş birliğinin, Tahran yönetimi üzerinde baskı oluşturan dolaylı ve doğrudan saldırılara destek vereceğini kaydetti.

SÜRPRİZLERİ VAR

Netanyahu, daha önce de dile getirdiği “sürprizlerinin” olduğunu ve savaşın taktiklerle kazanılacağını belirtti, ancak bu sürprizleri açıklamak konusunda çekimser kaldığını ileri sürdü.