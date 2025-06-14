Netanyahu, İran Halkının Yanındayız Dedi

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILARA CEVAP

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların arkasından İran ordusu, misilleme eylemleri başlattı. Bu bağlamda, İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti. Netanyahu, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” düşüncesini de vurguladı. Ayrıca, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” dedi.

SALDIRI SONRASI TOPLANTI

Netanyahu’nun İran’ın misilleme eyleminin ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği, sığındıkları bir yerde toplantı yaptığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Netanyahu’nun birçok bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle mevcut durumu değerlendirdiği aktarıldı. İki dalga halinde gelen İran misillemeleri sonrası Netanyahu, bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta buluştu.