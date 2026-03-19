Netanyahu İran Tehditlerine Karşı Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların üçüncü haftasına ulaşmasıyla, uluslararası medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu. Netanyahu, konuşmasına “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hayattayım.” sözleriyle başladı.

TRUMP’LA AYNILIK İDDİASI

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran rejiminin tehditlerine dair tam bir uyum içinde olduklarını belirtti. Konuşmasında Trump’ın, İran’ın nükleer silah kapasitesinin sorgulanması gerektiğini kendisine ilettiğini ifade etti.

DÜNYA TRUMP’A MİNNETTAR

Trump’ın uyguladığı Destansı Öfke Operasyonu’nun uluslararası çıkarları koruduğunu vurgulayan Netanyahu, dünyanın Trump’a minnettarlık borcunu ödemesi gerektiğinin altını çizdi. Trump’ın liderliği olmadan İran’ın kıtalararası balistik füzeler geliştireceğini savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Netanyahu, Hürmüz Boğazı’na alternatif rotaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerken, “Petrol ve gaz borularını batıya, Arap Yarımadası’ndan doğrudan İsrail’deki limanlarımıza getirmeliyiz.” dedi ve bunun yapılabilir olduğunu öne sürdü.

REJİM DEĞİŞİMİNE KARA OPERASYONU SİNYALİ

İran rejiminin çökmesi için şartların uygun olduğunu belirten Netanyahu, “Rejim düşebilir de düşmeyebilir de.” diyerek, eğer rejim geçerliliğini korursa bile çok zayıf bir konumda kalacağına dikkat çekti. Netanyahu, rejimin tek başına hava bombardımanlarıyla değiştirilemeyeceğini savunarak, kara unsurlarının bu noktada önemli bir rol oynadığını söyledi. Ayrıca, Orta Doğu’da dönüşüm sağlama taahhüdünü yerine getirdiğini vurguladı.

NETANYAHU’DAN CENGİZ HAN’A GÖNDERMELER

Konuşmasının bir bölümünde, Moğol İmparatorluğu’nun hükümdarı Cengiz Han’ı örnek gösteren Netanyahu, Han’ın gücü ve acımasızlığının iyiliğin galip gelmesine engel olduğunu belirtti. Hazreti İsa’nın bu özellikleri taşımaması nedeniyle Cengiz Han’ın daha üstün olduğunu ifade eden Netanyahu, bu benzetme üzerinden İsrail’i aklamaya çalıştı. Netanyahu, “Ne yazık ki İsa Mesih’in Cengiz Han’a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Çünkü yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir.” şeklinde bir metafor kurdu.

Trump'ın Netanyahu'ya Savaş Uyarısı Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'daki gaz tesisine yönelik saldırıda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu petrol sahalarını hedef almaması konusunda uyardığını ifade etti.
Beşiktaş Kasımpaşa’yı Dolmabahçe’de Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Brent Petrol Fiyatları Orta Doğu Tansiyonuna Bağlı Dalgalanıyor

Brent petrolün gün içindeki fiyatı 119,11 dolara ulaştıktan sonra, akşam saatlerinde 108,44 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol 95,9 dolardan işlem gördü.
Fatih’te Akran Zorbalığı Olayında Gözaltılar Gerçekleşti

İstanbul Fatih'te bir çocuğun bıçaklanarak dövülmesi olayında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çocukların işlediği suçun detayları araştırılıyor.
İsrail'in Hayfa Petrol Tesisinde Saldırı Gerçekleşti

İran’ın füze saldırısından sonra İsrail’in Hayfa kentindeki petrol ve petrokimya tesislerinde patlamalar yaşandı. Olay ardından gökyüzünde yoğun siyah dumanlar belirdi.