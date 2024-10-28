“Netanyahu, İsrail’in Hedefini Açıkladı”

NETANYAHU’NUN STRATEJİK HEDEFLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli planlarının “İran’ın şer eksenini ortadan kaldırmak” olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini duyuruyor. Netanyahu, İsrail Meclisi’nde (Knesset) yapmış olduğu konuşmada, 26 Ekim’de İran’a gerçekleştirdikleri hava saldırısına dair bilgiler paylaştı. Yönetim, İran’a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu öne sürerken, Tahran’ın bölgedeki vekil güçlerinin bu saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını ifade ediyor.

İSRAİL’İN MISILLEME EYLEMLERİ

İsrail, 1 Ekim’de gerçekleşen İran füze saldırılarına karşılık olarak 26 Ekim’de İran’daki askeri hedefleri vurduğunu belirtiyor ve saldırının başarılı bir şekilde tamamlandığını aktarıyor. İran ise, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara yanıt verdiğini, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar oluştuğunu bildiriyor. İlgili saldırılarda, dört asker ve bir sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi de paylaşıldı.