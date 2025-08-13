Netanyahu: “Kısmi Anlaşma Geride Kaldı!”

NETANYAHU’DAN KARMAŞIK SORULARA YANIT

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Netanyahu, esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığıyla ilgili gelen soruya “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı.” yanıtını verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını ifade eden Netanyahu, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” istediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze’deki mevcut koşullarda esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yanaşacağına inanmadığını söyledi. Trump, İsrail’in Gazze kentini işgal kararına dair yorum yapmaktan kaçındı.

BÜYÜK İSRAİL VİZYONU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisini tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olarak gördüğünü ve “Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğunu iddia etti. İ24 News muhabirinin “Büyük İsrail vizyonuna” karşı duyduğu bağ hakkında sorduğu soruya Netanyahu, “Çok” yanıtını verdi. Ayrıca, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu’ya “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere ilişkin görüşmeler yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi. Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkese ulaşılması için Kahire’nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini duyurdu. Hamas, daha önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılması koşuluyla esirleri “tek seferde” serbest bırakmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar belirterek bu öneriyi kabul etmiyor.

GÖRÜŞMELERDE TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın yanıtının Tel Aviv’e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıkladı. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirti ve Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını ifade etti.