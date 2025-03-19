Dünya

Netanyahu: Müzakereler Ateş Altında Sürecek

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NETANYAHU’DAN ATEŞKES VE MÜZAKERELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi’nde başlattığı saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek” ifadesini kullanarak, askeri operasyonların yeniden başlatıldığını duyurdu.

HAMAS’A KARŞI YOĞUN MÜCADELE

Başbakan Netanyahu, İsrail’in Hamas’la olan mücadelesine geri döndüğünü belirtti. İstihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu tür bir eylem tarzını önerdiğini vurguladı. Hamas’ın daha fazla rehine serbest bırakılması talebini reddettiğini ifade eden Netanyahu, bu sebeple askeri harekatın yeniden başlatıldığını açıkladı.

HIZLANDIRILAN OPERASYONLAR

Netanyahu, İsrail’in Hamas’a karşı giderek artan bir güçle operasyon gerçekleştireceğini belirterek, “İsrail’in Gazze’deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Yaşanan saldırılarda şu ana kadar 404 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı.

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