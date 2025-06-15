Netanyahu’nun Oğlunun Düğünü İptal Edildi

TANSİYONUN YÜKSELMESİ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, hemen ardından İran’ın karşılık vermesiyle birlikte Orta Doğu’da tansiyonu artırdı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın yanıtı sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

KATZ’IN TEHDİTLERİ

Katz, İran dini lideri Hamaney’e yönelik yaptığı açıklamada, “Saldırı devam ederse Tahran yanacak” diyerek tehditlerini sürdürdü. Tel Aviv’deki tedirgin bekleyiş devam ederken, İsrail medyası İran’ın bu gece olası bir saldırı gerçekleştirebileceğini öne sürdü.

Yerel basında çıkan bilgilere göre, Avner Netanyahu ve nişanlısının daha önce 16 Haziran’da düğün yapacağı öğrenildi. Ancak devam eden İran ile yaşanan çatışmalar sebebiyle törenin iptal edildiği ifade edildi.

KAMUOYUNDAN GELEN TEPKİLER

Avner’in düğün tarihi belirlemesi, bazı kesimlerin tepkisini çekti. Kamuoyunda, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirlerin bulunduğu bir dönemde Netanyahu’nun oğlunun düğün yapma niyeti eleştirilmişti.